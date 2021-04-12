İstanbul Havalimanı etkinliklerle yolcularına Ramazan ruhunu yaşatacak

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli global aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı yolcularına sunduğu hizmetlerle farkını ortaya koymaya Ramazan ayında da devam ediyor.

“Uzağın yakın olduğu bir Ramazan, aslında en güzel Ramazan” konseptiyle Ramazan ayının ruhunu yolcularına yansıtmak isteyen İstanbul Havalimanı, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İç ve dış hatların belirlenen bölümlerinde 13 Nisan-15 Mayıs'ta ney, gitar, hat ve ebru sanatı, ahşap oymacılığı gibi etkinlikler yapılacak, Karagöz-Hacivat tiyatrosu düzenlenecek, macun ve pamuk şekeri ile ramazan davulcusu yolculara ramazan ayının ruhunu yansıtacak.

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ZAMANDA KISA YOLCULUK

Dış Hatlar Diamond alanında Şehr-i İstanbul adı verilen sergi İstanbul’un eski Ramazan aylarına geri dönüp tebessüm ettiren o siyah-beyaz anlara fotoğraf perspektifinden bakmayı sağlıyor.

İstanbul’un hafızasının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan kültür kurumu SALT’ın arşivlerinden derlediği kent manzaraları, ramazan atmosferi ve insana odaklanan fotoğraf seçkisi izleyici ile buluşurken, zamanda kısa bir yolculuğa çıkaracak.

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