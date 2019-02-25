İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 ay ertelendi. Daha önce 3 Mart olarak belirlenen taşınma programı, 5 Nisan 2019 saat 03:00'da başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek.
Geniş dönemi maddeler halinde açıklandı
Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı’nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.
LTBA’dan LTFM’ye 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 05 Nisan 2019 saat 00:00 UTC ’de başlayıp, 06 Nisan 2019 saat 21:00 UTC ’de bitecek. Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.
- 45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek. Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.