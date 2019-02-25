Ekonomi İstanbul Havalimanına taşınma tarihi ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi belli oldu: 5 Nisan'da başlayacak

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 ay ertelendi. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan'da başlayacak ve 7 Nisan'da sona erecek.

Haber Merkezi DHA
Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlar yakında sona erecek.
Atatürk Havalimanı'ndan uçuşlar yakında sona erecek.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 ay ertelendi. Daha önce 3 Mart olarak belirlenen taşınma programı, 5 Nisan 2019 saat 03:00'da başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek.

Geniş dönemi maddeler halinde açıklandı

Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı’nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.

LTBA’dan LTFM’ye 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 05 Nisan 2019 saat 00:00 UTC ’de başlayıp, 06 Nisan 2019 saat 21:00 UTC ’de bitecek. Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.

  • 45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek. Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu
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