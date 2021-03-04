Gündem İstanbul Havalimanındaki veznedar operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda operasyonun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'ndaki veznedar operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını dolar ve euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozan 7 vezne görevlisine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları usulsüz işlemler havalimanındaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan memurların, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozarak irtikap suçunu ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak "Tırnakçılık yoluyla Nitelikli Hırsızlık" suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün "İrtikap" ve "Tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık" suçlarından İstanbul'da 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce soruşturma devam ediyor.

Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Veznede görevlilerin el çabukluğuyla paraları aldığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Veznedarlara tırnak operasyonu
GÜNDEM
Veznedarlara tırnak operasyonu

Görüntüleri ortaya çıktı: İstanbul Havalimanı'nda veznedar operasyonu
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan memurların, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozarak irtikap suçunu ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak Tırnakçılık yoluyla Nitelikli Hırsızlık suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Title
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Title
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün İrtikap ve Tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık suçlarından İstanbul'da 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce soruşturma devam ediyor.
Title
Veznede görevlilerin el çabukluğuyla paraları aldığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.
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Görüntüleri ortaya çıktı: İstanbul Havalimanı'nda veznedar operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını dolar ve euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozan 7 vezne görevlisine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yaptıkları usulsüz işlemler de havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.


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