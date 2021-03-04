​Veznedarlara tırnak operasyonu​

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da geliş - gidiş katı transit bölgede bulunan ve İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 7 memur, yurt dışından gelen ya da yurt dışına çıkacak olan ancak vize ihlali yaptıkları belirlenen yabancıların cezalarını öderken verdikleri dövizleri, yetkileri olmadığı halde Merkez Bankası’nın kur fiyatından düşük fiyata bozdukları ortaya çıktı. Ödemeyi TL olarak yapmak isteyen yabancı yolcuların vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak tırnakçılık yoluyla çalan 7 veznedar, irtikap ve nitelikli hırsızlık suçlamasıyla yakalandı.

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