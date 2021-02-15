Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü.

GÜNDEM İstanbul kar altında

ÇOK SAYIDA İLÇEDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde de ağaçlar devrildi. Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.

REKLAM

İL İL HAVA DURUMU

FOTOĞRAF 8 Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor. Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı. İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ÇARŞAMBA'YA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışı çarşamba gününe kadar sürecek. Öte yandan kar yağışı, perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edecek.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

REKLAM