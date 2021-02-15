Gündem Meteoroloji uyardı İstanbulda kar kaç gün sürecek?
İSTANBUL

İstanbul için kar uyarısı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek! Gün gün hava durumu

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlıkları 30 cm'ye kadar çıkarken, yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilçede ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü. Öte yandan vatandaşlar İstanbul'da kar yağışının kaç gün süreceğini de araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı Çarşamba gününe kadar sürecek. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları 30 cm'yi aştı.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları 30 cm'yi aştı.

İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü.

İstanbul kar altında
GÜNDEM
İstanbul kar altında

ÇOK SAYIDA İLÇEDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde de ağaçlar devrildi. Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
FOTOĞRAF 8
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Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.
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Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor.
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Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
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Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.
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Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.
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İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ÇARŞAMBA'YA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışı çarşamba gününe kadar sürecek. Öte yandan kar yağışı, perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edecek.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü
FOTOĞRAF 26
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Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
Title
İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.
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Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.
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AA muhabirinin İstanbul İtfaiyesinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.
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Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.
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Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarına gecenin saatlerinde devam ediyor.
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Belediye ekipleri sabah kısıtlamanın sona ermesinin ardından ulaşımda bir aksamanın yaşanmaması için metrobüs güzergahında ve üstgeçitlerde de çalışmalarını sürdürüyor.
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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü
İstanbul'da Cumartesi günü başlayan ve gece saatlerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda bölgede ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü, elektrikler kesildi.


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