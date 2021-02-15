İstanbul için kar uyarısı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek! Gün gün hava durumu
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek?
İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlıkları 30 cm'ye kadar çıkarken, yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilçede ağaçlar devrildi araçlar hasar gördü. Öte yandan vatandaşlar İstanbul'da kar yağışının kaç gün süreceğini de araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı Çarşamba gününe kadar sürecek. İşte il il hava durumu..
İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü.
ÇOK SAYIDA İLÇEDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde de ağaçlar devrildi. Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.
İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.
Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
ÇARŞAMBA'YA KADAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışı çarşamba gününe kadar sürecek. Öte yandan kar yağışı, perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edecek.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.