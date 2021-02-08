İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un Kartal ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi. Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren ilçe genelinde tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı bildirildi. Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak ilçede bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanmak için yapılan çağrıları gösterdi.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle;

Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

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Bir hafta boyunca yasak

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR.

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OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Kartal'da toplanma alanı bulunmuyor

İstanbul Valiliği 2 Şubat tarihinde yaptığı "2021 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları Basın Açıklaması" başlıklı duyurusunda kent genelinde gösterilerin düzenlenebileceği alanları işaret etmişti. Valilikten yapılan açıklamaya göre Kartal ilçe sınırları arasında iki gösteri alanı bulunuyor.

OYNAT 03:09 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin "halkı provoke edici" paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi protestoları