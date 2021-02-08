Gündem İstanbul Kartalda gösteri ve yürüyüş yasağı
İSTANBUL

İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde gösteri çağrıları üzerine Kartal Kaymakamlığı, 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul'un Kartal ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi. Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren ilçe genelinde tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı bildirildi. Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak ilçede bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanmak için yapılan çağrıları gösterdi.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle;

  • Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

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Bir hafta boyunca yasak

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR.

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Kartal'da toplanma alanı bulunmuyor

İstanbul Valiliği 2 Şubat tarihinde yaptığı "2021 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları Basın Açıklaması" başlıklı duyurusunda kent genelinde gösterilerin düzenlenebileceği alanları işaret etmişti. Valilikten yapılan açıklamaya göre Kartal ilçe sınırları arasında iki gösteri alanı bulunuyor.

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