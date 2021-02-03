Gündem Eylemlerde Geziye açık gönderme Ankara Üniversitesinde Mesele Boğaziçi değil pankartı
İSTANBUL

​Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı

Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren grupların taşıdığı pankartlar dikkat çekti. Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?' yazılı pankartla ikinci Gezi olaylarına göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara'daki provokatörler taşıdığı pankartlar ile ikinci Gezi kalkışması mesajı verdi.
Ankara'daki provokatörler taşıdığı pankartlar ile ikinci Gezi kalkışması mesajı verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler, sokakları karıştırmanın planlarını yapıyor. İkinci bir Gezi kalkışması için her yolu deneyen öğrenci görünümlü provokatörler sonunda niyetlerini açık etti.

GEZİ'YE GÖNDERME

  • Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup, taşıdıkları pankarta "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" yazdı.

LGBT bayraklarıyla poz veren grup, sokaklarda eylem çağrısı yaptı.

Ankara Üniversitesi'ndeki provokatörler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.
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