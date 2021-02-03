Gezici Memet Ali Alabora'dan Boğaziçi protestolarına destek geldi

Gezi olaylarından sonra Türkiye'den kaçan ve "Ben artık Gallerliyim" diyen Memet Ali Alabora, Boğaziçi protestolarına destek verdi. Alabora gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Eylemcilere polis müdahale ederken çok sayıda protestocu da gözaltına alındı.

HAYAT Gezici Memet Ali Alabora: Artık İstanbullu değil Gallerliyim

ALABORA'DAN DESTEK GELDİ

Gezi'deki gibi o olaylara ilk destek veren isimlerin başında yine Memet Ali Alabora geldi.

8 yıl önce Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan ve daha sonra Türkiye'den firar eden Memet Ali Alabora, Boğaziçi'nde gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep etti.

REKLAM

GÜNDEM Kavala yazdı Alabora oynadı