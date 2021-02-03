Gündem Gezici Memet Ali Alaboradan Boğaziçi protestolarına destek geldi
İSTANBUL

Gezici Memet Ali Alabora'dan Boğaziçi protestolarına destek geldi

Gezi olaylarından sonra Türkiye'den kaçan Memet Ali Alabora, Boğaziçi protestolarına destek verdi. Alabora gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Haber Merkezi Diğer
Memet Ali Alabora Gezi eylemlerinde çeşitli provokasyonlara imza atmıştı.
Memet Ali Alabora Gezi eylemlerinde çeşitli provokasyonlara imza atmıştı.

Gezi olaylarından sonra Türkiye'den kaçan ve "Ben artık Gallerliyim" diyen Memet Ali Alabora, Boğaziçi protestolarına destek verdi. Alabora gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Eylemcilere polis müdahale ederken çok sayıda protestocu da gözaltına alındı.

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ALABORA'DAN DESTEK GELDİ

Gezi'deki gibi o olaylara ilk destek veren isimlerin başında yine Memet Ali Alabora geldi.

8 yıl önce Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan ve daha sonra Türkiye'den firar eden Memet Ali Alabora, Boğaziçi'nde gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep etti.

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