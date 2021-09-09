Gündem Kayaşehirde yürekler ağza getiren görüntü
İSTANBUL

Kayaşehir'de yürekler ağza getiren görüntü

Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Kayaşehirde yürekler ağza getiren görüntü
1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu.

Yürekleri ağza getiren görüntüler Kayaşehir'de çekilde. Çok katlı binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu.

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren olay: Küçük çocuk pencerenin dışındaki mermere oturdu
OYNAT 01:00
Başakşehir'de yürekleri ağza getiren olay: Küçük çocuk pencerenin dışındaki mermere oturdu
Başakşehir, Kayaşehir'de pencerenin dışındaki mermere oturan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi.

Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.

DHA

ÇOCUK İÇERİ GİRİNCE DERİN BİR NEFES ALDI

Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi.

DHA

Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Pencere kenarında yürüyen küçük kız korkuttu
OYNAT 00:22
Pencere kenarında yürüyen küçük kız korkuttu
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Tenerife Adası'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk beş katlı bir binanın camından çıkıp daracık bir çıkıntıda koşmaya başladı. Video kısa süre içinde binlerce kez görüntülendi.

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