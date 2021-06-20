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İstanbul'da feci olay: 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

İstanbul Seyrantepe’de annesi cenazeye giden 5 yaşındaki bir çocuk, yere bakmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü. Düşme esnasında demirliklere ve plastik sandalyeye çarpan çocuk yaralı olarak kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda feci olay: 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Dengesini kaybeden çocuk, aşağıya düşerek önce demirliklere ardından da plastik sandalyeye çarparak yaralandı.

İstanbul'daki olay, önceki hafta cuma günü saat 12.45 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde annesi 5 yaşındaki B. B.'yi evde yalnız bırakarak hayatını kaybeden amcasının cenazesine gitti. O esnada evinin balkonuna çıkan B.B., balkondan aşağıya bakmak istedi. Ancak dengesini kaybeden çocuk, aşağıya düşerek önce demirliklere ardından da plastik sandalyeye çarparak yaralandı.

Beş yaşındaki bir çocuk, yere bakmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü.
Beş yaşındaki bir çocuk, yere bakmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü.

Olayın ardından çocuğun bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dengesini kaybeden çocuk, aşağıya düşerek önce demirliklere ardından da plastik sandalyeye çarparak yaralandı.
Dengesini kaybeden çocuk, aşağıya düşerek önce demirliklere ardından da plastik sandalyeye çarparak yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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"Aşağıya bakarken düşmüş"


Çocuğun durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan bir çocuk, “Evde tekmiş, annesi de amcasının cenazesine gitmiş. Evde balkondan aşağıya bakarken üzerine bir ağırlık çökmüş ve oradan aşağıya düşmüş. Durumu iyiydi, biz dün konuşmuştuk ölmedi yani. Burnu ve bacağı kırılmış” dedi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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