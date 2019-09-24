Gündem İstanbuldaki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı
İSTANBUL

İstanbul Silivri'deki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

İstanbul'daki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı.
Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

İstanbul'da deprem
GÜNDEM
İstanbul'da deprem

Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

  • İstanbul Silivri açıklarında saat 11.00'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi.

Deprem anı izleme istasyonuna yansıdı
OYNAT 00:44
Deprem anı izleme istasyonuna yansıdı
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait 'Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu'nda an be an kaydedildi.

Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı.

Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir
GÜNDEM
Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

Silivri'deki bazı okullar depremden sonra boşaltıldı
GÜNDEM
Silivri'deki bazı okullar depremden sonra boşaltıldı

Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
FOTOĞRAF 8
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Title
Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.
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Title
Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.
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