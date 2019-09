İstanbul Silivri'deki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı İstanbul'daki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi.

Haber Merkezi 24 Eylül 2019, 15:46 Son Güncelleme: 24 Eylül 2019, 15:54 DHA