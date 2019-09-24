Gündem Deprem uzmanı Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir
İSTANBUL

İstanbul Silivri'deki depremi uzmanlar yorumladı

Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

İstanbul Silivri'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat ve Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Tolga Bekler açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Deprem sonrası vatandaşların paniğe kapıldığı görüldü.
Deprem sonrası vatandaşların paniğe kapıldığı görüldü.

İstanbul Silivri açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarını Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat, TRT Haber'de değerlendirdi.

"Sarsıntılar büyük bir depremin ön belirtisi değil"

Kalafat, depremin önemli sayılabilecek bir rakam olmadığını belirterek, şiddeti 6'nın üzerinde olan depremlerin daha çok risk teşkil ettiğini söyledi.

  • Kalafat, "Kuzey Anadolu fayı üzerindeki ana parçalarda bir deprem oluş düzeni yok. Bu fayın özelliği enerjiyi biriktirip büyük bir depremle açığa çıkartmaktır. Dolayısıyla bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir" dedi.

İstanbul'da deprem
GÜNDEM
İstanbul'da deprem

"Bu tarz depremlerin yıkıcı bir etkisi yok"

Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Tolga Bekler de TRT Haber canlı yayınına konuk oldu, depremi değerlendirdi:

  • "Deprem tedirgin olunabilecek bir niteliğe sahip değil, herhangi bir doğal hayatı etkileyecek büyüklükte değil. Bu tarz depremlerin yıkıcı bir etkisi yoktur. Endişe edilecek bir şey değil."

Silivri'deki bazı okullar depremden sonra boşaltıldı
GÜNDEM
Silivri'deki bazı okullar depremden sonra boşaltıldı

Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
FOTOĞRAF 8
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.
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Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.


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