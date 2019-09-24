Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.