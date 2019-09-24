Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

İstanbul Silivri açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarını Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat, TRT Haber'de değerlendirdi.
"Sarsıntılar büyük bir depremin ön belirtisi değil"
Kalafat, depremin önemli sayılabilecek bir rakam olmadığını belirterek, şiddeti 6'nın üzerinde olan depremlerin daha çok risk teşkil ettiğini söyledi.
- Kalafat, "Kuzey Anadolu fayı üzerindeki ana parçalarda bir deprem oluş düzeni yok. Bu fayın özelliği enerjiyi biriktirip büyük bir depremle açığa çıkartmaktır. Dolayısıyla bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir" dedi.
"Bu tarz depremlerin yıkıcı bir etkisi yok"
Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Tolga Bekler de TRT Haber canlı yayınına konuk oldu, depremi değerlendirdi:
- "Deprem tedirgin olunabilecek bir niteliğe sahip değil, herhangi bir doğal hayatı etkileyecek büyüklükte değil. Bu tarz depremlerin yıkıcı bir etkisi yoktur. Endişe edilecek bir şey değil."