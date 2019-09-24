İstanbul'da deprem

İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.
Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
İstanbul Valiliği: Herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı
- İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarından meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.
Deprem olayı
Basın Açıklaması (2019-54) pic.twitter.com/h3OJbr8Jbv
Deprem olayı
Silivri'de bazı okullar boşaltıldı
Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.
İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.
- Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.