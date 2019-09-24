İstanbul'da deprem

İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNDEM Deprem uzmanı: Bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

İHA Silivri'deki deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İstanbul Valiliği: Herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı

İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarından meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

Deprem olayı

Basın Açıklaması (2019-54) pic.twitter.com/h3OJbr8Jbv — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 24, 2019

Silivri'de bazı okullar boşaltıldı

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

FOTOĞRAF 8 Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı. Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı. BiP'te paylaş

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İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.

Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.





GÜNDEM İstanbul için uyarı: Denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı

OYNAT Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritasına göre 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Haritada İstanbul'da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti.





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