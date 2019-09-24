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İSTANBUL

Son dakika: İstanbul'da deprem oldu! Son depremler

İstanbul'da deprem

İstanbul'da saat 11.00'da deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı. Deprem sonrası bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA AA
İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu.
İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu.

İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi
OYNAT 00:20
İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi
İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem anı bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Market sahibinin depremi hissettiği anda marketi terk ettiği görülüyor.

Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

İHA
Silivri'deki deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

İstanbul Valiliği: Herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı

  • İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarından meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

Silivri'de bazı okullar boşaltıldı

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
FOTOĞRAF 8
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.
Title
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.
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Silivri'de deprem sonrası bazı okullar boşaltıldı
İstanbul Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.

İstanbul'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.

  • Tekirdağ Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.


İstanbul için uyarı: Denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı
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İstanbul için uyarı: Denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı

Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
OYNAT
Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritasına göre 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Haritada İstanbul'da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti.



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