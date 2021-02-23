İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kafe ve restoranlar için ilk adım

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. " ifadelerini kullandı.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. #TÜRES@TuresDernegi pic.twitter.com/eJxC0j2Pw0
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. #TÜRES@TuresDernegi pic.twitter.com/eJxC0j2Pw0— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 23, 2021