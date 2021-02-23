İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kafe ve restoranlar için ilk adım

Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. " ifadelerini kullandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. #TÜRES@TuresDernegi pic.twitter.com/eJxC0j2Pw0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 23, 2021

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