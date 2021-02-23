Gündem İstanbul Valisi Yerlikayadan kafe ve restoranlar için ilk adım
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kafe ve restoranlar için ilk adım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kısıtlamalar çerçevesinde kafe ve restoranların yeniden açılması yönünde ilk adımı bugün attı. Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi

Kafe ve restoranlar için yeni öneriler: 45 dakikadan fazla oturulmayacak
KORONAVİRÜS
Kafe ve restoranlar için yeni öneriler: 45 dakikadan fazla oturulmayacak

Kafe ve lokantalara 7 kriter
HAYAT
Kafe ve lokantalara 7 kriter
Abone Ol Google News
Mehmetçikten nokta atışı

​Gara'da 8 PKK'lı terörist öldürüldü.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum

Terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum

​AK Parti'li Zengin'den çirkin saldırılara tepki.
Çılgın Sedat'ın evinde yangın

Çılgın Sedat'ın evinde yangın

​Ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.

Ankara'da 326 eğitim tesisinin açılışı gerçekleştiriliyor.

Tıp merkezinde dehşet

Tıp merkezinde dehşet

Ortalığı birbirine kattılar, hemşireyi dövdüler.

Trabzon valisi uyardı

Trabzon valisi uyardı

İlimizdeki vaka sayıları, normalleşme sürecini geciktirmesin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.