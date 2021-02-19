Kafe ve lokantalara 7 kriter

Kovid-19 salgınında “yerinde karar” dönemiyle illerde salgının seyrine göre kademeli şekilde faaliyet gösterecek restoran ve kafeler için Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler etkili olacak. Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini belirtti.

KORONAVİRÜS Açma kapama 2 haftada bir gözden geçirilecek: 1 Mart’taki normale dönüşün detayları netleşti

İlhan bunun için alınabilecek önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

-Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebilir.

-İşletme personeline düzenli olarak Kovid-PCR testi yapılabilir.

-İşletme personeline ilerleyen süreçte aşı yapılabilir.

-Müşterilerden mekana alınmadan önce HES kodu istenebilir.

-Girişte, müşterilerin ateş ölçümü yapılabilir.

-Mekanda masalar arasındaki mesafe en az 1,5-2 metre olacak şekilde yerleştirilebilir ve masada çapraz oturma düzeni oluşturulabilir.

-Maskeler ancak ve ancak yemek yenilirken çıkarılabilir. Müşterilerin mekanda bulunma süresine sınırlama getirilebilir.

-Mekanlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına ve ortamda canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir.