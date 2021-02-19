Hayat Kafe ve lokantalara 7 kriter
AKTÜEL TÜRKİYE

Kafe ve lokantalara 7 kriter: Kafeler ne zaman açılacak?

Kafe ve lokantalara 7 kriter

Lokanta ve kafe sahipleri kapılarını açacakları günü iple çekiyor. Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bazı kriterlerle faaliyete başlanabileceğini söyledi: Kapasite sınırı, personele düzenli test, müşterilerden HES kodu istenmesi, masalar arasında 1,5-2 metre mesafe, maskelerin sadece yemek yenilirken çıkarılması, mekanda kalma süresine kısıtlama, yüksek sesle konuşma ve müziğin önlenmesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgınında “yerinde karar” dönemiyle illerde salgının seyrine göre kademeli şekilde faaliyet gösterecek restoran ve kafeler için Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler etkili olacak. Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini belirtti.

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İlhan bunun için alınabilecek önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

  • -Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebilir.
  • -İşletme personeline düzenli olarak Kovid-PCR testi yapılabilir.
  • -İşletme personeline ilerleyen süreçte aşı yapılabilir.
  • -Müşterilerden mekana alınmadan önce HES kodu istenebilir.
  • -Girişte, müşterilerin ateş ölçümü yapılabilir.
  • -Mekanda masalar arasındaki mesafe en az 1,5-2 metre olacak şekilde yerleştirilebilir ve masada çapraz oturma düzeni oluşturulabilir.
  • -Maskeler ancak ve ancak yemek yenilirken çıkarılabilir. Müşterilerin mekanda bulunma süresine sınırlama getirilebilir.
  • -Mekanlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına ve ortamda canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir.

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