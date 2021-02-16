Kafe ve restoranlar için yeni öneriler: 45 dakikadan fazla oturulmayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme ­içme yerleri sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet veriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN YENİ FORMÜL

Tedbirler kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

HER İL KENDİ KISITLAMASINI KALDIRABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu salgın yönetiminde 'Yerinde Karar' dönemi ile birlikte her il veya ilçe kendi kısıtlamasını kaldırabilecek veya yeni kısıtlamaları uygulamaya koyabilecek.

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1 MART'TA YENİ UYGULAMALAR BAŞLIYOR

1 Mart'tan itibaren bu kriterlere uyan illerde yasaklar gevşetilecek. Bu kararların alınmasında, o ildeki 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra, hastane kapasitesi, yoğun bakım yatak sayısı gibi kriterlere bakılacak.

KAPALI ALANLARDA YÜZDE 30, AÇIK ALANLARDA YÜZDE 50 KAPASİTE SINIRI

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan öneriler var.

Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu.

Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.





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Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.

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