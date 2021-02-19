Açma kapama 2 haftada bir gözden geçirilecek: 1 Mart’taki normale dönüşün detayları netleşti

Koronavirüsle mücadele kapsamında “yerinde karar” döneminin ilk uygulamaları 1 Mart itibariyle başlıyor. Bu kapsamda iller, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” diye 4 kategoride değerlendirilecek ve normalleşme adımları da bu kategorilere göre atılacak.

KORONAVİRÜS Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

TEDBİRLER SOMUTLAŞACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazlı kademeli normalleşme yol haritasını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün yapılan kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Koca, “Yeni dönemde, Cumhurbaşkanımız da açıklayacak, iller bazında tedbirleri daha çok somutlaştırıp açılım ya da kapamayı ona göre yapmayı düşünüyoruz. İl kendi bölgesini önemseyecek” dedi.

BİZ İLAN EDECEĞİZ

Söz konusu dört kategoriye değinen Koca, “O dört kategori ile birlikte, bir ilin hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İki haftada bir bunu güncelleyeceğiz. Yeni yayınladığımız harita haftalık olacak. Açma-kapama uygulamasını ise iki haftada bir yapmış olacağız. Bakanlık olarak ilan edeceğiz. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe ve restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek. Bize ihtiyaç kalmayacak” diye konuştu.

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ARTIŞI GÖRECEĞİZ

Haritalarla illerin durumunun da ortaya koyulacağına dikkat çeken Koca, “İl bazında nasıl bir değişim olduğu görülecek. En fazla artış ve en fazla düşüşün olduğu iller olmak üzere ilk 5 ili yayımlayacağız. Bu 5 ili her hafta yayımlamak istiyoruz. Böylelikle, illerdeki artışı ve çıkışı da görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Mutasyonda artış var

Mutant virüste artış olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, şu an 37 ilde mutasyonun olduğu bilgisini verdi. Koca, “Mutasyondaki artış devam ediyor. Bazı illerde daha belirgin. Mutasyonda bulaşıcılığın yüksek olduğunu görüyoruz. Yayılımı daha fazla. Hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil” ifadelerini kullandı. Koca, Karadeniz Bölgesi’nde vaka sayılarının oransal olarak diğer illerden daha yüksek çıkmasıyla ilgili ise “Mutasyonla ilgisi yok. Tamamen o bölgedeki hareketlilikten kaynaklanıyor. Ya da il bazında denetim de dahil olmak üzere birçok faktör etkiliyor. Düğün, cenaze ve bir araya gelme gibi birçok etkinlik gerçekleşiyor” diye konuştu.