​İstanbul’da 3,1 milyon konut deprem riski taşıyor​: Her 10 binadan 7’si 20 yaşın üstünde İstanbul’da 3,1 milyon konut deprem riski taşıyor: Her 10 binadan 7’si 20 yaşın üstünde İstanbul’da olası büyük bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325’inin ağır ve 136 bin 746’sının da orta hasar alması beklenirken, mega kentte 20 yaşın üstünde 3,1 milyon riskli konut tespit edildi. Her dairede de ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Ekonomi Servisi 24 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 06:25 Yeni Şafak