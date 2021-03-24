Gündem İstanbulda 3,1 milyon konut deprem riski taşıyor Her 10 binadan 7si20 yaşın üstünde
İSTANBUL

​İstanbul’da 3,1 milyon konut deprem riski taşıyor​: Her 10 binadan 7’si 20 yaşın üstünde

İstanbul’da 3,1 milyon konut deprem riski taşıyor: Her 10 binadan 7’si 20 yaşın üstünde

İstanbul’da olası büyük bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325’inin ağır ve 136 bin 746’sının da orta hasar alması beklenirken, mega kentte 20 yaşın üstünde 3,1 milyon riskli konut tespit edildi. Her dairede de ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​İstanbul’da 3,1 milyon konut deprem riski taşıyor​: Her 10 binadan 7’si 20 yaşın üstünde
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, 1999’da yaşanan büyük depreme kadar yapılan binaların büyük kısmının çok sağlam olmadığını, hazır beton alışkanlığının o tarihe kadar henüz doğru dürüst oluşmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü raporuna göre, İstanbul’da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği bölgede bulunan ve büyük bir depremin beklendiği İstanbul, yaşlı ve hasar alması öngörülen konut stokuyla dikkati çekiyor.

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  • Olası 7,5 ve üzeri bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor. İstanbul’da yapım yılı 2000 ve öncesine ait binalar 817 bini aşıyor. Toplam binaların (1 milyon 165 bin) yüzde 70,2’sini bu binalar oluşturuyor. İstanbul’da bir binada ortalama 3,8 daire bulunduğu göz önüne alındığında söz konusu binalarda 3,1 milyon konutun varlığı söz konusu.

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EN YAŞLILARI FATİH VE ÜSKÜDAR’DA

Yapım tarihi 2000 ve öncesi yıllara ait binaların bulunduğu ilçelerin başında 39 bin 786 adetle Fatih geliyor. Fatih’i, 35 bin 353 ile Üsküdar, 34 bin 618 ile Bağcılar, 34 bin 592 ile Pendik, 34 bin 333 ile Beykoz, 33 bin 727 ile Ümraniye ve 33 bin 68 binayla Sarıyer takip ediyor. Küçükçekmece’de 28 bin 156, Silivri’de 26 bin 630, Beyoğlu’nda 24 bin 992, Maltepe’de 24 bin 685, Esenyurt’ta 23 bin 800, Kartal’da 23 bin 702, Kağıthane’de 23 bin 690, Sultanbeyli’de 23 bin 275, Sultangazi’de 22 bin 923, Eyüpsultan’da 22 bin 137, Gaziosmanpaşa’da 21 bin 161 adet bina bulunuyor.

İstanbul'da deprem öncesi 3,1 milyon konut var: En yaşlı binalar Fatih, Üsküdar ve Bağcılar'da
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İstanbul'da deprem öncesi 3,1 milyon konut var: En yaşlı binalar Fatih, Üsküdar ve Bağcılar'da

ADALAR VE BEYLİKDÜZÜ’NDE DÜŞÜK

  • Yapım yılı 2000 ve öncesine ait en az bina sayısı 5 bin 325 adetle İstanbul’un en düşük nüfusa sahip ilçesi Adalar’da bulunuyor. Adalar’ı 6 bin 262 adetle Beylikdüzü, 9 bin 800 adetle Güngören, 9 bin 961 adetle Bakırköy, 11 bin 129 ile Çatalca, 12 bin 467 ile Beşiktaş ve 12 bin 697 ile Zeytinburnu izliyor. Tuzla, Çekmeköy, Başakşehir ve Büyükçekmece’de 14 bin, Avcılar ve Sancaktepe’de 16 bin, Ataşehir, Şile, Esenler, Kadıköy ve Bayrampaşa’da 18 bin, Şişli, Arnavutköy ve Bahçelievler’de ise 19 bin civarında bina 2000 ve öncesi tarihe ait durumda bulunuyor.

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AĞIR HASAR ALACAK BİNALAR ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur da olası büyük depremde çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalardaki vatandaşların bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvaması gerektiğini söyledi. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın kısa süre önce kentsel dönüşüm için tüm alanları kapsayan güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana finansman modeli geliştirdiğini anımsatan Sur, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ev sahipleri daireleriyle ilgili iyi araştırma yapmalı, uzman bir kuruluşa mutlaka yapı denetimi yaptırmalı. Depreme dayanıksız olanlar hemen tahliye edilmeli. KENTSEV olarak sürecin entegrasyon tarafında aktif görev alabiliriz, geç kalmamalıyız.”

MUTLAKA DEPREM TESTİ YAPILMALI

  • Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, 1999’da yaşanan büyük depreme kadar yapılan binaların büyük kısmının çok sağlam olmadığını, hazır beton alışkanlığının o tarihe kadar henüz doğru dürüst oluşmadığını söyledi. Depremde yıkılan binalarda deniz kumu dahi kullanıldığını gördüklerini, yığma yapı tarzının daha çok uygulandığına rastlandıklarını anlatan Türkkan, şunları kaydetti: “Özellikle 2000 ve öncesi tarihli binalarda oturan vatandaşlarımıza mutlaka yapı denetim testi yaptırmalarını ve binalarının dayanıklılığını öğrenmelerini öneriyorum.”

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