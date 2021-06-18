İstanbul'da şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü

İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı.

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Başakşehir oldu.

GÜNDEM İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

DHA

Şeyh Şamil Caddesi'ne bağlanan 13. Cadde'de yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Çalışmalar nedeniyle Şeyh Şamil Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümüne doğru çöken yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA

İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı.

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Çökme nedeniyle yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı da zarar gördü. Ekiplerin çöken duvarda çalışması devam ediyor.