Gündem İstanbulda şiddetli yağış sonrası Başakşehirde istinat duvarı çöktü
İSTANBUL

İstanbul'da şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Trafiğe kapalı yola doğru çöken büyük beton blokları iş makineleri ile parçalandı.

Haber Merkezi DHA
​İstanbulda aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Başakşehirde istinat duvarı çöktü
İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı.

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Başakşehir oldu.

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DHA

Şeyh Şamil Caddesi'ne bağlanan 13. Cadde'de yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Çalışmalar nedeniyle Şeyh Şamil Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümüne doğru çöken yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA

İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı.

Çökme nedeniyle yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı da zarar gördü. Ekiplerin çöken duvarda çalışması devam ediyor.

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