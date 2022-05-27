İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis beş kişi yaralandı. Çatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.