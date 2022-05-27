Gündem İstanbulda çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih’te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Fatih’te geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında bir kişinin hayatını kaybettiği ve biri polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma meydana gelmişti.

Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.

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Silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemlerinin yapılması ve ifadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis beş kişi yaralandı. Çatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.


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