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İSTANBUL

Beyazıt’ta çatışma: 1'i polis 7 yaralı

İstanbul Beyazıt’ta, husumetli iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma çıktı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği olayda 1’i polis, 7 kişi yaralanırken, 27 kişi gözaltına aldı. Çevredeki esnafın kaydettiği görüntülerde polise defalarca ateş edildiği görülüyor. Aynı grubun daha önce de çatıştığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyazıt’ta çatışma: 1i polis 7 yaralı
Yaralı polis G.K. vurulduğu yerden çekilerek böyle kurtarıldı.

İstanbul Fatih’te iki esnaf grubu birbirlerine kurşun yağdırdı. Beyazıt Çadırcılar Caddesi’nde husumetli iki grup arasında saat 10.00’da kavga çıktı. Gruptakilerin birbirlerine silahla ateş açmaları sonucu biri polis 7 kişi yaralandı. Dakikalarca süren çatışmaya müdahale eden polis memuru G.K. ense ve sırtından vuruldu. Yaralı polis, çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Çatışma sırasında bir kişi de polisin silahını alıp karşı tarafa ateş etti. Güvenlik önlemi alınan cadde geçişe kapatıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan bir kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

27 GÖZALTI

Çatışmanın, bölgede esnaflık yapan Öztürk ailesi ile Korkular ailesi üyeleri arasındaki husumet nedeniyle çıktığı öğrenildi. Daha önce olayın yaşandığı yerde çalıştığını anlatan Selim Kanat, “6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş var, onun abisini vurdular. 2 yıldır dükkan açmıyordu. Bir iki kere açmaya yeltendi ama o zaman da yine kavga çıkmıştı. Bugün dükkanı açınca olay patlak vermiş. Sabah 07.00’de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma yaşanıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor” diye konuştu. 7 kişinin vurulduğu olayla ilgili 27 kişi gözaltına alındı.

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