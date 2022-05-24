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İSTANBUL

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Diğer
Beyazıttaki çatışmanın nedeni ortaya çıktı
Yaralı polis G.K. vurulduğu yerden çekilerek böyle kurtarıldı.

İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeninin detaylarına ulaşıldı. Dün korkunç görüntülere sahne olan Beyazıt'taki çatışmanın altından 10 aylık bir kin çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

BEYAZIT ÇATIŞMASINDA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ

Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 01:04
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis beş kişi yaralandı. Çatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

POLİS BAŞINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR CİNAYET BÜROYA GETİRİLDİ

İstanbul Fatih Beyazıt'ta husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİN NEDENİ TÜKÜRÜKMÜŞ!

İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanı başındaki caddede işyerleri bulunan ve 10 ay önce yaşanan bir "tükürük" kavgası nedeniyle birbirlerine husumet besleyen iki esnaf grubu çatıştı. 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Çatışmaya uzanan husumet, iddiaya göre 10 ay önce başladı.

10 AYLIK KİN YENİDEN ALEVLENDİ

Polat Ö. ve Ayhan Ö. ile Mahmut K. ve Remzi K. arasında tezgâh önüne tükürme nedeniyle tartışma çıktı, biri ağır iki kişi silahla vurularak yaralandı. 10 aylık kin, dün tekrar alevlendi.

Beyazıt’ta çatışma: 1'i polis 7 yaralı
GÜNDEM
Beyazıt’ta çatışma: 1'i polis 7 yaralı

İstanbul Beyazıt'ta silahlı kavga: Biri polis 7 yaralı
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İstanbul Beyazıt'ta silahlı kavga: Biri polis 7 yaralı

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