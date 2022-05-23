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İSTANBUL

İstanbul Beyazıt'ta silahlı kavga: Biri polis 7 yaralı

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı. Polis ekiplerince olaya karışan 27 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA İHA
SON DAKİKA... İstanbul Beyazıtta silahlı kavga: Biri polis 7 yaralı
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7kişi yaralandı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Valiliğinden Fatih’teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği tarafından Fatih’teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.
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