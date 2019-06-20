Gündem İstanbulda cuma namazı saat kaçta?
İSTANBUL

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma saati ve namaz vakitleri

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar İstanbul'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 21 Haziran Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da cuma ezanı saat 13.11'de okunacak.

İstanbul namaz vakitleri

En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 24
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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Tüm illerde Cuma namazı saati için tıklayınız

Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

21 Haziran Cuma hutbesi: Allah'a iman

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum İhlâs suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "De ki: O Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir; her şey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Kimseyi doğurmamış ve kimseden doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”1

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Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim kalbinden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”2


Muhterem Müslümanlar!

Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Her türlü hamd ve sena, kudret ve azamet, yücelik ve üstünlük O’na mahsustur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Rabbimiz, mutlak güç ve sonsuz hikmet sahibidir. Ölümü ve hayatı var eden, mülkü ve makamı lütfeden, dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan O’dur. Yaratan ve yaratmaya devam eden O’dur. Yaşatan ve rızık veren, doyuran ve koruyan O’dur. Hayatın her alanına ve her anına hükmeden, idare eden, yöneten yalnızca O’dur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: "Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir."3

Kıymetli Müminler!

Allah’a iman, İslam’la şereflenmenin ilk şartıdır. Allah’ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri ve ortağı olmadığına inanmak, yani tevhidi kabul etmek, iman esaslarının temelidir. Bizi yoktan yaratan ve sayısız nimetiyle yaşatan Rabbimizin üzerimizdeki en büyük hakkı, O’na iman etmemizdir.


Muhterem Müminler!

Allah’a iman, O’nun görevlendirdiği Peygambere ve gönderdiği Kitab’a uymayı, çizdiği sınırlara ve verdiği hükümlere teslim olmayı gerektirir. Mümin, Allah’a iman etmeyi sadece bir sözden ibaret görmez. Aksine Allah’a iman etmek, hem Kur’an-ı Kerim’in ayetleri hem de Peygamberimizin hadisleri vasıtasıyla Rabbimizi tanımayı ve hayatını bu iman üzere yaşamayı zorunlu kılar. Allah’a iman, müminin hayatına anlam katar, fikir ve kararlarına yön verir, canlı-cansız bütün varlıklarla ilişkilerini etkiler. Bu sebeple müminin dilinden dökülen ve yüreğinde kök salan iman, aslında yeryüzünde iyiliğin teminatıdır.

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Değerli Müslümanlar!

Allah’a iman eden insan, her işinde Rabbinin rızasını gözetir. Ailesinin, akrabalarının, komşularının ve yanında çalışanların haklarını korur. Sorumluluk üstlendiği her işi, emanet bilinciyle yerine getirir.
Allah’a iman eden insan, zerre kadar da olsa hayrın ve şerrin mutlaka bir karşılığı olduğunu bilir. Ahiretini dünyaya değişmez, hesabı verilebilir bir hayat sürer.


Allah’a iman eden insan, kaba ve zorba olamaz. Aksine bütün işlerinde istişareye önem verir. Merhameti ve şefkati ilke edinir.

Allah’a iman eden mümin, vatanına ve milletine, dinine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Malından hatta canından vazgeçer, ancak mukaddesatından asla vazgeçmez.

Aziz Müminler!

Allah’a iman, bizleri dünyada istikamete erdirecek, ahirette ise cennete ulaştıracak sağlam bir kılavuzdur. Rabbimize olan imanımız, kul olarak en değerli hazinemizdir. Allah’a iman ile bir ömür geçirmek, amelini imanına yoldaş eylemek, son nefeste iman ile çene kapamak ve ardında imanlı nesiller bırakmak hepimizin niyazıdır.


Hutbemi Hz. İbrahim’in Kur’an-ı Kerim’de yer alan şu sözleriyle bitiriyorum: “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O’dur.”4

1. İhlâs, 112/1-4.

2. Buhârî, İlim, 49.

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3. Rahmân, 55/29.

4. Şuarâ, 26/78-82.

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