Gündem İzmirde cuma namazı saat kaçta?
İZMİR

İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma saati ve namaz vakitleri 27 Eylül

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de cuma ezanı saat 13:08'de okunacak.

İzmir'de namaz vakitleri

İzmir namaz vakitleri.

En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 24
Title
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
Hasarlı bina sayısı 473

Hasarlı bina sayısı 473

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depreme ilişkin açıklama yaptı.
Kağıthane faciadan döndü

Kağıthane faciadan döndü

​122 çürük bina depremden 2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı.
9 ilçede 14 okul tatil

9 ilçede 14 okul tatil

​İstanbul Valiliği, detaylı teknik incelemelerin yapılacağını duyurdu.
Trump'ı<br>CIA deşifre etti

Trump'ı
CIA deşifre etti

Ajanın Beyaz Saray'da görev yaptığı ortaya çıktı.
İncirlik Üssü'ndeki mühendisten çıktı

İncirlik Üssü'ndeki mühendisten çıktı

Telefonunda FETÖ'nün gizli programı tespit edildi.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
En kilit nokta Kumburgaz segmenti

En kilit nokta Kumburgaz segmenti

Uzmanlardan ​İstanbul depremi için en kritik bilgi.
Esed rejimi<br>klorin gazıyla vurdu!

Esed rejimi
klorin gazıyla vurdu!

İdlib'deki saldırıda kimyasal gaz tespit edildi.
Dünyanın en şiddetli depremleri

Dünyanın en şiddetli depremleri

​10 dakika sürdü, 14 ülke etkilendi, 230 bin kişi öldü...dünyanın en büyük depremleri
İstanbul sabaha kadar sallandı

İstanbul sabaha kadar sallandı

İstanbul'da depremin ardından 188 artçı oldu.
2023 hedefi<br>75 milyon turist

2023 hedefi
75 milyon turist

​Bakan Ersoy, 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı.
Tasfiye başladı

Tasfiye başladı

​Galatasaray ile yol ayrımından sonra ilk adımı attı.
Şehir eşkıyaları tutuklandı

Şehir eşkıyaları tutuklandı

​Polise bağırıp el kol hareketi yapan magandaların görüntüsü büyük tepki topladı.
Derbiye özel prim

Derbiye özel prim

Sar-kırmızılı yönetimin galibiyet primi belli oldu.
TSK ve MİT'ten<br> ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Özel güç unsuru 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul'da okullar normale döndü

İstanbul'da okullar normale döndü

Depremin ardından eğitim devam ediyor.
Tarihi surlar<br> ikiye yarıldı

Tarihi surlar
ikiye yarıldı

Depremin ardından tehlikeli durum oluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.