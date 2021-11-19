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İSTANBUL

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik 9 ilçede operasyon

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik 9 ilçede operasyon
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, radikal örgütlerden DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra ülkeye giriş yaptığı belirlenen ve örgütle irtibatlı kişilerle ilişkilerini sürdürdükleri öne sürülen bazı şüpheliler tespit edildi.

Tespit edilen DEAŞ üyelerinin yakalanması için İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

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