Dünya ABD Başkanı Joe Bidendan DEAŞın Horasan grubuna saldırı emri
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Bidendan DEAŞın Horasan grubuna saldırı emri
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Durumu anbean takip ediyoruz. Sürekli güncellenen bir durum var. Hayatını kaybeden ABD askerleri bizim için kahraman olarak anılacaktır. Dünya tarihinde hiç görülmemiş bir tahliye sürecinin içinde bulundular. 70 binden fazla insanı tahliye ettiğimizi söyleyebilirim.

Eşimle birlikte kalbimizin acıdığını ifade etmek isterim. Dünyadaki önemli bir askeri gücü elinde bulunduran bir ülke olarak geçtiğimiz 6 ay içerisinde görüntüye baktığımız zaman eve dönen askerleri, Irak'taki askerin eve dönüşünü düşünüyorum. Bir sürü dersler çıkardık. Büyük bir karadeliğe çekilmiş gibi hissediyoruz ve buradan çıkış göremiyoruz.

"BUGÜN KAYBEDİLEN CANLAR ÖZGÜRLÜK ADINA KAYBEDİLMİŞ CANLARDIR"

Orada bir sorumluluğumuz var. O kahramanların ailelerine karşılık sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getireceğiz. Bugün kaybedilmiş canlar özgürlük adına kaybedilmiş canlandır.

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"SİZİ BULUP HER ŞEYİN HESABINI SORACAĞIZ"

Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde birçoğumuz şunu düşünmüş olabilir. DEAŞ'ın gözleri açıldı. Art arda üzerimize bu saldırıyı yapmayı planlıyorlardı. Bu misyon bizim için çok tehlikeliydi. Bu misyonu bu noktaya kadar yürütmeyi başardık. Bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Bu saldırıları bekliyorduk. Tahliye sürecini devam ettireceğiz ve misyonumuzu tamamlayacağız.

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Herhangi bir DEAŞ tehdidi geldiğinde karşılığını gerektiği gibi vereceğiz. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz.

"DEAŞ'IN PEŞİNDEN GİTMEYİ PLANLIYORUZ"

Askeri birliklerimize söyledik, gerekli olan her şeyi yapacağız. Fakat Savunma Bakanlığından gelen bilgiye göre planladığımız gibi misyonumuzu tamamlamak asıl amacımız ve vaktimiz var. O vakitte çıkarabildiğimiz kadar Amerikalıyı çıkaracağız. DEAŞ'ın peşinden gitmeyi planlıyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar.

  • Saldırıları DEAŞ'ın Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz. Komutanlarıma Horasan grubuna saldırı emri verdim. Emri veren DEAŞ liderinin yerini biliyoruz.

"BİR HATA OLMADI"

Burada bir hata olmadı. Bence Savunma Bakanlığı bu konuyu çok güzel açıkladı. Durum şu şekilde, Taliban'a geçen güç durumu bizim de durumumuzu değiştirdi. DEAŞ durumu göründüğünden farklı olabilir. Taliban'dan talep ettiğimiz şeyler sağlandı ve sağlanmaya devam ediyor. Aradığımız insanları buluyor ve tahliye etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamlı bir operasyon ama herkes kendi çıkarına bakıyor. Taliban'ın oradaki askeri durumu bizim için önemli. Çünkü bize sağladıklarından dolayı. Orada bulunan komutanlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Taliban ve DEAŞ arasında farklı bir durum söz konusu. Otel civarında çıkan patlama bununla ilişkili.

"TALİBAN İÇİN İYİ ŞEYLER SÖYLEYEMEYECEĞİM"

Bence ABD'nin ne dediği önemli. Biz ne diyorsak onu yapacağız fakat özel durumlar da ortaya çıkabilir. Ek olarak dahil olan ABD'liler geldi daha çok personele sahibiz. Bize orada yardımcı olan Afganlar da var. Bunların hepsi bizim için ek bir insan kaynağı. Bir sürü sivil toplum kuruluşu ve kadın kolları da bizimle çalışıyor, oradan çıkmak istediklerini belirtiyorlar. Bu bizim için daha çok tahliye demek. Birçok fırsata da sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Onlara tahliye imkanını sağlayacağız. Taliban için iyi şeyler söyleyemeyeceğim ama benzer çıkarlarımız var."

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