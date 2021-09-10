MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021