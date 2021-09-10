MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin birbirinizden farkınız yok Fatih kim siz kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta İBB'nin yapmış olduğu gösterilerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine ilişkin konuştu.



Erdoğan, 'İBB Başkanı için kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlara bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim siz kim?' ifadelerini kullandı.

