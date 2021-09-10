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MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı yakalandı
Güvenlik güçlerimiz sınır devriyesinde (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.

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