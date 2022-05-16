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İSTANBUL

İstanbul’da dehşet: Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı

Beyoğlu’nda tanınmamak için motosiklet kaskı takan şahıs, güpegündüz yol kenarında bekleyen hasmına tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından kaçmak isteyen kasklı şahıs, araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Saldırgan ve azmettiricisi ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da dehşet: Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı
İstanbul’da dehşet: Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı

Beyoğlu Dolapdere’de geçtiğimiz günlerde saat 14.15 sıralarında yaşanan olayda, İbrahim Celal D. isimli şahıs akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra 34 GL 3077 plakalı aracını sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Bu sırada güvenlik kamerası görüntülerinde tanınmamak için kafasında motosiklet kaskı takan şahıs, akaryakıt istasyonu önüne gelerek çevreyi gözetlemeye başladı.


Ticari taksiyi siper gibi kullandı, hasmına ateş edip kaçtı
Bir süre bekledikten sonra motosiklet kasklı saldırgan, akaryakıt istasyonundan çıkan taksiyi adeta siper gibi kullanarak, hasmına doğru ateş edip kaçtı. İbrahim Celal D. yaralanarak yere düşerken, yanında bulunan eşi ise korkuyla yere yattı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatan İbrahim Celal D. yanındakilerin yardımıyla araca alınarak çevrede bulunan Taksim’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Saldırgan kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada saldırgan ise trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede yola atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın yola atladığını gören sürücülerin ani fren yapması sonucu kaza yaşanmazken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kazan şahsı ve azmettiriciyi kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.

Silahlı saldırı kamerada

Öte yandan Beyoğlu’nda yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kasklı saldırganın bir süre bekledikten sonra ateş edip araçların arasından kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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