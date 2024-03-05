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İstanbul'da dehşet: Taksiciyi şah damarından bıçakladılar

İstanbul Kadıköy'de taksicilik yapan Osman Eker, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle 3 kişiyi almadı. Yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü, bir saldırgan Eker'i bıçakladı. Saldırganlardan ikisi olay yerinden kaçarken biri ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Eker'in hayati tehlikesi devam ederken polis, kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

18:14 - 5/03/2024 Salı
DHA
Kadıköy'de 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Kadıköy'de 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar

İstanbul Kadıköy'de taksicilik yapan Osman Eker aracının lastiğinin patlaması nedeniyle 3 kişiyi aracına almadı. Müşterilerle Eker arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, saldırganlardan biri Eker'i bıçakladı.


Olay, saat 14.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolunda aracına aldığı 3 kişiden şüphelenen taksici yolcuları aşağıya indirdi. Bu sırada 3 şüpheli lastikçi önünde patlayan lastiğini yaptırmaya çalışan 34 TDZ 32 plakalı taksinin şoförü Osman Eker'den kendilerini Taksim'e götürmesini istedi. Eker'in lastiğinin patlak olduğunu kendilerini götüremeyeceğini söylemesi üzerine şüphelilerle Eker arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken saldırganlardan biri Eker'i bıçakladı.


Hayati tehlikesi devam ediyor

Saldırganlardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Eker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eker'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Meslektaşları olayı anlattı

Ağır yaralanan Eker'in çalıştığı duraktaki meslektaşı Ramazan Duran, “Lastiği patlak olduğu için E 5'ten almıyor. Benim arabaya geldiler bende arabayı vereceğim karşıya geçmem dedim. Buraya geldiler götürürsün götürmezsin, küfürleşmeye başladılar. Yardıma geldik bizde, baktık bıçaklamışlar. Kaçmaya başladılar birini yakaladık, 2'si kaçtı. 2 bıçak darbesi koluna ama damara denk gelmiş, acilde şu an" dedi. Faik Yılmaz ise, “İlk bir arkadaş yoldan alıyor. Taksim'e gideceğiz diyorlar o da tamam diyor. Yolda konuşmalarından, hareketlerinden şüpheleniyor, korkuyor. İndiriyor yolcuları. Lastiğini yaptırmak için lastikçide bekleyen arkadaşa gidiyor. Bizim arkadaş da götüremem diyor. Tartışma sırasında araçtaki parayı almaya çalışıyor. Müdahale edince de bıçaklıyor" diye konuştu. Eker'in ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerle Eker'in tartışması ve Eker'in bıçaklandığı anlar görülüyor.


Adana'da rögar patladı belediye çalışanı ölümden döndü
Adana'da rögar patladı belediye çalışanı ölümden döndü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce havaya fırladığı paniğe neden olan patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu. Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


#İstanbul
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