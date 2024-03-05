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Ünlü yazar Eylem Tok ölümlü kazaya yol açan 16 yaşındaki oğluyla yurt dışına kaçtı

İstanbul Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçmış, kazada 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kazayı yapan aracın sürücüsü sosyetik camia tarafından tanınan yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.Cihantimur çıktı. Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Yetkililer firari Cihantimur'u yakalanması için Mısır konsolosluğu ile temasa geçti.

16:12 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 16:25 - 5/03/2024 Salı
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Ünlü yazar ölümlü kazaya yol açan 16 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçırdı
Ünlü yazar ölümlü kazaya yol açan 16 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçırdı

Korkunç kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen lüks cip, ATV araçları bozulan ve tamir için emniyet şerinde duran 5 kişiye çarparak 1 kişinin ölümüne diğerlerinin yaralanmasına neden olmuştu.

Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazayı sosyetik camia tarafından da tanınan yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.Cihantimur’un yaptığı belirlendi.


T.Cihantimur yanında iki arkadaşıyla babasına ait Porsche marka otomobil ile gezintiye çıktı. Sürat yaptığı öğrenilen 16 yaşındaki Cihantimur karanlık yolda ATV araçları bozulan ve tamir için emniyet şerinde duran 5 kişiyi çarptığı belirlendi. Aracı yoldan çıkan Cihantimur ve arkadaşları arkadan gelen araçtaki annesi Eylem Tok'un aracına binerek olay yerinde uzaklaştılar.

Eylem Tok'un olay yerinden ayrılmadan önce kazazedelerin cep telefonlarını da yanına aldığı iddia edildi. Polisler olayı çözmeye çalışırken Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır'a uçtu. Yetkililer firari Cihantimur'u yakalanması için Mısır konsolosluğu ile temasa geçti.



#İstanbul
#Eylem Tok
#kaza
#Mısır
1 saat önce
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