Ünlü yazar Eylem Tok ölümlü kazaya yol açan 16 yaşındaki oğluyla yurt dışına kaçtı

Korkunç kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen lüks cip, ATV araçları bozulan ve tamir için emniyet şerinde duran 5 kişiye çarparak 1 kişinin ölümüne diğerlerinin yaralanmasına neden olmuştu.

Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazayı sosyetik camia tarafından da tanınan yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.Cihantimur’un yaptığı belirlendi.





T.Cihantimur yanında iki arkadaşıyla babasına ait Porsche marka otomobil ile gezintiye çıktı. Sürat yaptığı öğrenilen 16 yaşındaki Cihantimur karanlık yolda ATV araçları bozulan ve tamir için emniyet şerinde duran 5 kişiyi çarptığı belirlendi. Aracı yoldan çıkan Cihantimur ve arkadaşları arkadan gelen araçtaki annesi Eylem Tok'un aracına binerek olay yerinde uzaklaştılar.

Eylem Tok'un olay yerinden ayrılmadan önce kazazedelerin cep telefonlarını da yanına aldığı iddia edildi. Polisler olayı çözmeye çalışırken Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır'a uçtu. Yetkililer firari Cihantimur'u yakalanması için Mısır konsolosluğu ile temasa geçti.







