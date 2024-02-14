İstanbul'da ilginç olay: Hırsızlık girişimi çelik kasanın altında sona erdi

İstanbul Esenler'de eczaneye giren hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklerken, kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşları kurtardı.
Olay, Kemer Mahallesindeki bir eczanede 11 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobille eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı. Eczaneye giren bir hırsız çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı. Çok hızlı hareket eden hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklemeye başladı. Hırsız, kasayı kapının yanına doğru sürüklediği sırada dengesini kaybedip yere düştü; çelik kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının yardımına koşan hırsızlar kasanın altında kalan arkadaşlarını kurtardı.
İki hırsız, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçıp kaçtı.
Kasanın altında kaldığı anlar
Çelik kasayı sürükleyen hırsızın kasanın altında kalması, kasanın altında kalan hırsızı arkadaşlarının kurtarması ve hırsızların çelik kasayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.