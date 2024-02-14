İstanbul'da ilginç olay: Hırsızlık girişimi çelik kasanın altında sona erdi

"Güvenlik sistemlerimizde bir eksiğimiz yok ama hırsıza kilit dayanmıyor. Alarm çalması telefona düşünce eczanede bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Diğer mesai arkadaım buraya yakın oturuordu hemen 'Eczaneye bak alarma çalıyor' dedim. Gelip baktığımızda ilaçlarımızı saklamak için bulundurduğumuz çelik kasamızı götürmüşler.Daha sonra görüntüeri de izledik. Komşularımız plakayı almışlar ama polisler bize araç ve plakanın çalıntı olduğunu söyledi. Elleri eldivenli planlanmış , gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı. Büyük ihtimalle kasanın içerisindeki ilaçları elde etmek istediler. Sakladığımız ilaçlar daha çok reçeteli satılan ilaçlar. Onlar da ilaçları kullanmak için kasamızı alıp götürmüşler. Eczaneye giriyorlar direk kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Direk kasayaı alıp sürükleyip götürüyorlar. Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar Polisi durumu intikal etirdik; gerekenler yapıldı"