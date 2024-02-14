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İstanbul'da ilginç olay: Hırsızlık girişimi çelik kasanın altında sona erdi

İstanbul Esenler ilçesinde bulunan bir eczanede gerçekleşen olayda, hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların bulunduğu çelik kasayı çaldı. Ancak, hırsızlardan biri kasayı sürüklerken kasının altında kaldı. Hırsızı arkadaşları kurtarmaya çalıştı. İlginç anlar böyle görüntülendi.

11:32 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:40 - 14/02/2024 Çarşamba
DHA
İstanbul
İstanbul

İstanbul Esenler'de eczaneye giren hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklerken, kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşları kurtardı.


Olay, Kemer Mahallesindeki bir eczanede 11 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobille eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı. Eczaneye giren bir hırsız çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı. Çok hızlı hareket eden hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklemeye başladı. Hırsız, kasayı kapının yanına doğru sürüklediği sırada dengesini kaybedip yere düştü; çelik kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının yardımına koşan hırsızlar kasanın altında kalan arkadaşlarını kurtardı.


İki hırsız, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçıp kaçtı. 

Kasanın altında kaldığı anlar

Çelik kasayı sürükleyen hırsızın kasanın altında kalması, kasanın altında kalan hırsızı arkadaşlarının kurtarması ve hırsızların çelik kasayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Musa Kalfa
 "Güvenlik sistemlerimizde bir eksiğimiz yok ama hırsıza kilit dayanmıyor. Alarm çalması telefona düşünce eczanede bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Diğer mesai arkadaım buraya yakın oturuordu hemen 'Eczaneye bak alarma çalıyor' dedim. Gelip baktığımızda ilaçlarımızı saklamak için bulundurduğumuz çelik kasamızı götürmüşler.Daha sonra görüntüeri de izledik. Komşularımız plakayı almışlar ama polisler bize araç ve plakanın çalıntı olduğunu söyledi. Elleri eldivenli planlanmış , gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı. Büyük ihtimalle kasanın içerisindeki ilaçları elde etmek istediler. Sakladığımız ilaçlar daha çok reçeteli satılan ilaçlar. Onlar da ilaçları kullanmak için kasamızı alıp götürmüşler. Eczaneye giriyorlar  direk kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Direk kasayaı alıp sürükleyip götürüyorlar. Kasa da çok ağır;  biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar Polisi durumu intikal etirdik; gerekenler yapıldı"
diye konuştu.


#adliye
#hırsızlık
#İstanbul
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