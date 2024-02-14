Çaldığı cep telefonunu sivil polislere satmaya çalıştı suçüstü yakalandı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, birbirlerine destek olan ve örgütlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının adreslerine yapılan baskın ile 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de firari olduğu öğrenildi.