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Çaldığı cep telefonunu sivil polislere satmaya çalıştı suçüstü yakalandı

İzmir'de internet kafeden çaldığı cep telefonunu bit pazarında sivil polislere satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Semih Bozkuş
00:38 - 14/02/2024 Çarşamba
DHA
Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.
Sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, internet kafeden çaldığı cep telefonunu, sivil polislere satmaya çalışan M.S., suçüstü yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat Cumartesi günü, Çankaya semtinde bulunan bit pazarına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi.

Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı. Bu sırada M.S., alıcı olabileceğini düşünerek sivil polisin yanına geldi ve elindeki telefonu satmak istedi. M.S.'nin, satmaya çalıştığı telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çaldığı belirlendi. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.S., gözaltına alındı.



#Sivil Polis
#Cep Telefonu
#Hırsızlık
#Suçüstü
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