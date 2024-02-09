Bursa’da dehşet: Serbest bırakılınca hırsızlık yaptığı evin sahibini bıçakladı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi.
5 SAAT SONRA BIÇAKLADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli, 16 saat sonra, olay yerine 3 kilometre mesafedeki metruk bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Oktay A.'nın işlemleri sürüyor.