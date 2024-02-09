Bursa’da dehşet: Serbest bırakılınca hırsızlık yaptığı evin sahibini bıçakladı

İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.