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Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar kapıyı kilitleyip ev sahibini içeri almadılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir eve hırsızlık için girip kapıyı içeriden kilitleyen şüpheliler, ev sahibi kapıyı açmaya çalışınca, evde bulunan cep telefonunu alarak kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ev sahibi Serpil S., yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamıyor.

10:28 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:29 - 15/11/2023 Çarşamba
DHA
Evde hırsızlık yaparken ev sahibi kilitli kapıyı açmaya çalışınca camdan atladılar.

Evde hırsızlık yaparken ev sahibi kilitli kapıyı açmaya çalışınca camdan atladılar.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde pencereden daireye giren hırsızlar, evin giriş kapısını da arkadan kilitledi. O sırada evine gelen Serpil S., anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden kilitli olan kapıyı açamayan Serpil S., kapıyı zorlamaya başlayınca, iddiaya göre şüpheliler, pencereden atlayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evden bir cep telefonu çalındığı belirlendi.


'İçeride olsam bana da zarar verilebilirdi'

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Serpil S., şöyle konuştu:

“Saat 23.05’te ben arabamı park ettim. Ondan sonra içeriye geldim, kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Eğer bu cam açık olsaydı, ben bunu görüp paniklerdim zaten. Ama geldiğimde o camın açık olduğunu fark etmedim, açık da değildi zaten. Eminim buna. Kapıyı açmaya çalıştım, kilidi zorlamaya çalıştım, içeriden kilitliydi. Ve hiçbir şekilde açılmıyordu. Sonra ev sahibime gittim, durumu anlattım. Sonra çilingiri aradık. Bu arada kapıyı sürekli açmaya çalışıyoruz o sırada açamıyoruz. Onlar içerideydi, ben buna eminim. Biz burada uğraşırken, onlar camı açıp, burada da birisi vardı emimin buna. Bu masa oraya alınmış. Ben geldiğimde bir tuhaflık yoktu, bir tuhaflık olsaydı zaten bunu fark ederdim. Ve paniklerdim o sırada. Sadece cep telefonumu almış, ama ben içeride olsaydım bana da zarar verebilirdi, bıçaklayabilirdi, her şeyi yapabilirdi yani. Canıma mal olabilirdi”

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 




#Emniyet
#adliye
#Bursa
#hırsız
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