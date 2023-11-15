Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar kapıyı kilitleyip ev sahibini içeri almadılar

“Saat 23.05’te ben arabamı park ettim. Ondan sonra içeriye geldim, kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Eğer bu cam açık olsaydı, ben bunu görüp paniklerdim zaten. Ama geldiğimde o camın açık olduğunu fark etmedim, açık da değildi zaten. Eminim buna. Kapıyı açmaya çalıştım, kilidi zorlamaya çalıştım, içeriden kilitliydi. Ve hiçbir şekilde açılmıyordu. Sonra ev sahibime gittim, durumu anlattım. Sonra çilingiri aradık. Bu arada kapıyı sürekli açmaya çalışıyoruz o sırada açamıyoruz. Onlar içerideydi, ben buna eminim. Biz burada uğraşırken, onlar camı açıp, burada da birisi vardı emimin buna. Bu masa oraya alınmış. Ben geldiğimde bir tuhaflık yoktu, bir tuhaflık olsaydı zaten bunu fark ederdim. Ve paniklerdim o sırada. Sadece cep telefonumu almış, ama ben içeride olsaydım bana da zarar verebilirdi, bıçaklayabilirdi, her şeyi yapabilirdi yani. Canıma mal olabilirdi”