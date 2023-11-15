Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar kapıyı kilitleyip ev sahibini içeri almadılar

Evde hırsızlık yaparken ev sahibi kilitli kapıyı açmaya çalışınca camdan atladılar.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde pencereden daireye giren hırsızlar, evin giriş kapısını da arkadan kilitledi. O sırada evine gelen Serpil S., anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden kilitli olan kapıyı açamayan Serpil S., kapıyı zorlamaya başlayınca, iddiaya göre şüpheliler, pencereden atlayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evden bir cep telefonu çalındığı belirlendi.
'İçeride olsam bana da zarar verilebilirdi'
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Serpil S., şöyle konuştu:
Polis, hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.