Mardin'de ilginç olay: Ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitleyen hırsız çilingir yardımıyla gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu.

Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.