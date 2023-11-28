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Mardin'de ilginç olay: Ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitleyen hırsız çilingir yardımıyla gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı. 

17:38 - 28/11/2023 Salı
DHA
Mardin/Kızıltepe

Mardin/Kızıltepe

Mardin'de ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsız çilingir yardımıyla gözaltına alındı.


Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu.

Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


#Mardin
#hırsızlık
#emniyet
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