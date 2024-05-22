İstanbul'da korku üst geçidi: Vatandaş isyan etti! Kendi yükünü bile çekemez durumda

“Bu köprüde çalışma olarak sadece üst tarafta bir duvar yapıldı, kimse düşmesin diye. Diğer tarafa yapılmadı. Burası bakımsız olduğu içinde birçok evsiz burada kalmakta. Yetkililer beni duyacaksa buranın düzeltilmesini istiyorum”