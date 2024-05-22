İstanbul'da korku üst geçidi: Vatandaş isyan etti! Kendi yükünü bile çekemez durumda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresindeki O-3 Avrupa Otoyolu üzerinde bulunan aynı zamanda M1 metro hattı Bayrampaşa metro durağındaki yaya üst geçidindeki korozyon (metal aşınması) üst geçidi kullanan vatandaşları korkutuyor. Üst geçidin çelik bölümlerinde oluşan korozyon ve beton bölümlerinin dökülmesi, ortaya çıkan paslı inşaat demirleri vatandaşları tedirgin ediyor. Yakın zamanda bakımdan geçtiği öne sürülen üst geçidin paslandığı görülüyor.
“Köprüden geçerken bir titreme hissediyoruz”
“Yetkililer beni duyacaksa buranın düzeltilmesini istiyorum””
“Köprü çok kalabalık olduğunda biz geçmeye korkuyoruz””
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki yaya üst geçidinin yenisinin yapılacağı ve eski üst geçidin kaldırılacağı öğrenildi. Çalışmaların hem karayolu trafiği hem de metro hattı etkileneceğinden okullar kapandıktan sonra yapılacağı kaydedildi.