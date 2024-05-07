İBB bir projeye daha toprak döktü

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ataköy’deki katlı otopark inşaatına hafriyat döktü. Daha önce yarım kalan metro şaft tüneline moloz döküp kapatmasıyla tepki çeken İBB, benzer bir skandala daha imza attı. AK Parti döneminde toplu taşımayı teşvik etmek üzere Marmaray istasyonlarının çevresine inşa etmeye başladığı otoparklardan biri olan Ataköy Marmaray istasyonu zemin altı katlı otoparkın üzeri bir hafta önce CHP’li İBB tarafından toprakla kapatılmaya başlandı.