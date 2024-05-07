|
Gündem

İBB bir projeye daha toprak döktü

Daha önce yarım kalan metro şaft tünelini molozla kapatarak tepki çeken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benzer bir skandala daha imza attı. Ataköy Marmaray İstasyonu zemin altı katlı otoparkı inşaatı toprakla kapatılmaya başlandı. Toplu taşımayı teşvik için başlatılan proje, İBB tarafından 2019’da durdurulmuştu.

Yusuf Özdemir
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 10:48 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ataköy’deki katlı otopark inşaatına hafriyat döktü. Daha önce yarım kalan metro şaft tüneline moloz döküp kapatmasıyla tepki çeken İBB, benzer bir skandala daha imza attı. AK Parti döneminde toplu taşımayı teşvik etmek üzere Marmaray istasyonlarının çevresine inşa etmeye başladığı otoparklardan biri olan Ataköy Marmaray istasyonu zemin altı katlı otoparkın üzeri bir hafta önce CHP’li İBB tarafından toprakla kapatılmaya başlandı.





AK PARTİ BAŞLATTI CHP DURDURDU

Marmaray Ataköy İstasyonu’na entegre bir şekilde planlanan zemin altı katlı otoparkın yapımına İBB’nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde başlandı. Toplu taşımayı teşvik etmek ve bölgelerdeki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımına başlanan otopark İBB’nin CHP yönetimine geçtiği 2019 yılından sonra durdu.

5 YILDIR ATIL VAZİYETTE

5 yıldır atıl ve inşaatı durdurulmuş vaziyette bulunan zemin altı katlı otoparkın üzeri 1 hafta önce toprakla kapatılmaya başlandı. İBB, 2023 Nisan’da, AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatını moloz dökerek kapatmıştı.



#İBB
#CHP
#İnşaat
#Şantiye
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?