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İBB 3.5 milyar borç taktı: Halk otobüsleri hak arıyor

İBB’nin, 4 aydır ödeme yapmadığı özel halk otobüsü sahibi binlerce kişi 3,5 milyar liraya varan alacakları için Saraçhane’de bir araya gelerek şikâyetlerini dile getirdi. İzmir Bayraklı’da da maaşlarının eksik yatırıldığını belirten belediye çalışanları oturma eylemi yaptı.

04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:10 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İBB’den 4 aydır ödeme alamayan özel halk otobüsü sahipleri Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yaptı.
İBB’den 4 aydır ödeme alamayan özel halk otobüsü sahipleri Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yaptı.

İstanbul'da özel halk otobüsü sahipleri 4 aydan fazla süredir İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Fatih'teki belediye binası önüne gelen onlarca otobüs sahibi vatandaş, Başkan Ekrem İmamoğlu'na ödemelerin yapılması yönünde çağrı yaptı. Eylemci grup, ‘İETT'den psikolojik baskıya son’, ‘Adil çalışma şartları istiyoruz’, ‘Ödeme yoksa taşıma yok’, ‘Esnaf batıyor İBB nerede?’ pankartları taşırken, güvenli ulaşım için şartların yerine getirilmediğini savundu.

3 BİN 41 ESNAF MAĞDUR

Ödemelerin daha fazla geciktirilmesi halinde yakın zamanda kontak kapatacaklarını ifade eden bir otobüs esnafı, 3 bin 41 otobüs sahibinin toplamda 3,5 milyar TL alacağı olduğunu ifade ederek alacaklarının bir an önce ödenmesini istendi. Bir süre eylemlerine devam eden esnaf, olaysız şekilde dağıldı. İBB'nin konuyla ilgili sessizliği ise sürüyor.

MAZOT GİDERİNE YETMİYOR

Eylem için belediye önünde barikatlarla önlem alan İBB yönetimi, kalabalığın dağılmasını talep etse de otobüs esnafı eylemi sürdürdü. Uzun süredir borçlar ve sonu gelmeyen faturalarla mücadele ettiklerini belirten otobüs sahipleri, parasızlık nedeniyle personel maaşı, tamir ve tadilat ile mazot giderlerine yetişemediklerini dile getirdi.

Bayraklı’da maaş krizi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maaşlarının eksik yatırıldığını belirten belediye çalışanları oturma eylemi gerçekleştirdi. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar maaşlarından yemek, yol ve sosyal destek ücretlerinin kesildiğini kaydederek slogan attı, düdük ve ıslık çalarak oturma eylemi yaptı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, çalışanlarla ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Önal'ın kendilerine ciddi bir mali kriz içinde olduklarını, hizmet üretemediğini ve sadece mali konularla uğraştığını, kaynak bulmaya çalıştığını söylediğini aktardı.



#İBB
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#Saraçhane
#Ekrem İmamoğlu
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