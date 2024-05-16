İBB 3.5 milyar borç taktı: Halk otobüsleri hak arıyor

İstanbul'da özel halk otobüsü sahipleri 4 aydan fazla süredir İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Fatih'teki belediye binası önüne gelen onlarca otobüs sahibi vatandaş, Başkan Ekrem İmamoğlu'na ödemelerin yapılması yönünde çağrı yaptı. Eylemci grup, ‘İETT'den psikolojik baskıya son’, ‘Adil çalışma şartları istiyoruz’, ‘Ödeme yoksa taşıma yok’, ‘Esnaf batıyor İBB nerede?’ pankartları taşırken, güvenli ulaşım için şartların yerine getirilmediğini savundu.

3 BİN 41 ESNAF MAĞDUR

Ödemelerin daha fazla geciktirilmesi halinde yakın zamanda kontak kapatacaklarını ifade eden bir otobüs esnafı, 3 bin 41 otobüs sahibinin toplamda 3,5 milyar TL alacağı olduğunu ifade ederek alacaklarının bir an önce ödenmesini istendi. Bir süre eylemlerine devam eden esnaf, olaysız şekilde dağıldı. İBB'nin konuyla ilgili sessizliği ise sürüyor.

MAZOT GİDERİNE YETMİYOR

Eylem için belediye önünde barikatlarla önlem alan İBB yönetimi, kalabalığın dağılmasını talep etse de otobüs esnafı eylemi sürdürdü. Uzun süredir borçlar ve sonu gelmeyen faturalarla mücadele ettiklerini belirten otobüs sahipleri, parasızlık nedeniyle personel maaşı, tamir ve tadilat ile mazot giderlerine yetişemediklerini dile getirdi.

Bayraklı’da maaş krizi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maaşlarının eksik yatırıldığını belirten belediye çalışanları oturma eylemi gerçekleştirdi. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar maaşlarından yemek, yol ve sosyal destek ücretlerinin kesildiğini kaydederek slogan attı, düdük ve ıslık çalarak oturma eylemi yaptı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, çalışanlarla ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Önal'ın kendilerine ciddi bir mali kriz içinde olduklarını, hizmet üretemediğini ve sadece mali konularla uğraştığını, kaynak bulmaya çalıştığını söylediğini aktardı.







