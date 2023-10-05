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İstanbul'da korkunç olay: Çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir petshopta çıkan yangın sonucu ok sayıda kuş ve balığın telef olduğu bildirildi.

00:54 . 5/10/2023 Perşembe
AA
İstanbul'da petshop yangını

İstanbul'da petshop yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'deki bir petshopta çıkan yangında farklı türlerdeki çok sayıda hayvan telef oldu.

Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan petshopta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Petshoptaki kafesleri dışarıya çıkaran itfaiye görevlileri dumanı tahliye etti.

Petshopta farklı türlerdeki çok sayıda kuş ve balığın telef olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri hayvanların kurtarılamamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.



#İstanbul
#Maltepe
#petshop
#yangın
41 dakika önce
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