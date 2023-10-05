Küçükçekmece'de altı katlı binadaki tekstil atölyesinde yangın

Küçükçekmece E5 Karayolu üzerinde bir kamyonet devrildi. Kamyon sürücüsü Ali Güngördü ile yanında bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E5 yanyol Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine sevk edilen vinç yardımıyla devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kamyon sürücüsü ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırdı.