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Küçükçekmece'de altı katlı binadaki tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde altı katlı binanın en üst katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

00:17 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Mehmetçik 1 Sokak'taki altı katlı binanın en üst katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışanlar tahliye edilirken, sokak, araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen ve atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



#Küçükçekmece
#yangın
#İstanbul
#Mehmet Akif Mahallesi
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