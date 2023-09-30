Küçükçekmece E5'te bir kamyonet devrildi: İki kişi yaralandı

Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi. Son rapora göre, 23 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, bugün ve yarın için İstanbul için kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte İstanbul'da 31 Eylül ve 1 Ekim bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…