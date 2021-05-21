Gündem İstanbulda sağanak yağış trafiği kilitledi Yoğunluk yüzde 76ya ulaştı
İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı

Meteoroloji yetkililerinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafiği de olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle megakentte trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 76'ya yükseldi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda sağanak yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 76ya ulaştı
İstanbul'da sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.

İşe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbullular'a yağmur sürprizi: Hazırlıksız yakalandılar
GÜNDEM
İstanbullular'a yağmur sürprizi: Hazırlıksız yakalandılar

Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Dolu uyarısı geldi
GÜNDEM
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Dolu uyarısı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.

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