İstanbullular'a yağmur sürprizi: Hazırlıksız yakalandılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur öğlen saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Anadolu yakasında Üsküdar çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 7 ile kuvvetli yağış uyarısı
Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken bazı vatandaşlar kafalarına kitap ve şapka koyarak korunmaya çalıştılar.
Yağmur nedeniyle yol kenarında biriken su birikintileri sürücülere ve duraktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
GÜNDEM
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Dolu uyarısı geldi
GÜNDEM
Meteoroloji son tahminleri açıkladı: 27 ilde yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı.
Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü.
Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık diye konuştu.
Dolu uyarısı öncesi yine aynı manzara: Kilim ve battaniyeli önlem
Meteoroloji'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı.