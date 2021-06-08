Gündem İstanbulda sarı taksi dehşeti Köpeği ezen vicdansız şoför arkasına bile bakmadan kaçtı
3. SAYFA

İstanbul'da sarı taksi dehşeti: Köpeği ezen vicdansız şoför arkasına bile bakmadan kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da taksi şoförü girdiği sitenin girişindeki “Zeytin” isimli köpeği ezerek kaçtı. Taksinin köpeğe çarptığı anlar kameralara yansırken, ezilen köpek telef oldu. Hayvanı sitedeki bir arsaya gömen vatandaşlar yaşananlara isyan ederken, vicdansız sürücüden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda sarı taksi dehşeti: Köpeği ezen vicdansız şoför arkasına bile bakmadan kaçtı
Köpeği ezen vicdansız şoför arkasına bile bakmadan kaçtı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki “Zeytin” isimli köpeği ezdi.

  • Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Köpeğin ezildiği o anlar ise kameralara yansıdı.

Taksici köpeği ezip kaçtı

Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı.

Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.

Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler
GÜNDEM
Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler

Esenyurt'ta sarı taksi terörü: 4 yaşındaki çocuğun üstünden geçti
FOTOĞRAF 12
Title
Kaza, bugün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi 1552’nci Sokak’ta meydana geldi.
Title
Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 THC 03 plakalı taksi, evlerinin önünde oynayan Abdullah Karataş’a çarparak altına aldı.
Title
Küçük çocuk ağır yaralandı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı.
Title
Annesi koşarak oğlunun yanına geldi. Anne yaralı çocuğunu kucağına alarak bir başka araçla onu özel bir hastaneye götürdü.
Title
Güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen kaza ile ilgili polis taksi şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.
Title
Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Title
Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Esenyurt'ta sarı taksi terörü: 4 yaşındaki çocuğun üstünden geçti
İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. Sokakta abisiyle yürüyen 4 yaşındaki çocuk, kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Sarı taksi şoförlerinin skandalları bitmiyor: Alkollü çıktı, müşterisi 'ben içirdim' dedi
GÜNDEM
Sarı taksi şoförlerinin skandalları bitmiyor: Alkollü çıktı, müşterisi 'ben içirdim' dedi
Abone Ol Google News
Bakan açıkladı

Bakan açıkladı

Ödemeler bugün yapılıyor.
Oğullarına kızdı garaja hapsetti

Oğullarına kızdı garaja hapsetti

​42 yıldır bir kere bile dışarı çıkmadı, satılmak isteniyor.
Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

​MHP grup toplantısında hitap ediyor.
Biontech için aile hekimleri de devrede

Biontech için aile hekimleri de devrede

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

​Bakan Kurum: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım.

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.