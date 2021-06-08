İstanbul'da sarı taksi dehşeti: Köpeği ezen vicdansız şoför arkasına bile bakmadan kaçtı

Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de siparişlerini getiren kuryeyi darbeden ve kendisine müdahale etmeye çalışan polisi bıçaklayan Hakan Esertaş hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin kuryeyi darbedip, polisi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.



Olayın ardından Hakan Esertaş tutuklanırken hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi aylar sonra tamamlandı. Kasten öldürmeye teşebbüsten ve basit yaralama suçlarından dava açılan şüpheli Hakan Esertaş, müebbet hapis istemi ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.