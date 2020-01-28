Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler

EKONOMİ İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

Taksi şoförleri, tüm denetimlere rağmen kural tanımamaya devam ediyor. İstanbul’da yaşanan 3 farklı olayda, taksiciler, müşterilerle önce ‘kısa mesafe’ pazarlığı yaptı, ardından da araçlarına almadan yollarına devam etti.

EKONOMİ 2 bin 249 taksi plakasının sahibi kadın

Türkiye'nin imajını zedeliyorlarKısa mesafeye yolcu almamak, taksimetre kullanmamak, adres bilmeyen müşterilerin ulaşım güzergâhını uzatmak, fazla ücret talep etmek, seyir halindeyken telefon kullanmak, alkollü şoförlük yapmak ve turistleri dolandırmak gibi daha birçok olumsuz davranışa imza atarak Türkiye'nin imajını zedeleyen taksiciler, bir skandala daha imza attı.

DHA

DHA

Evraklarını istediler

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre; bir turizm şirketine ait VIP minibüs, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler, tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.