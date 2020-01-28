Gündem Taksici terörü hız kesmiyor Yol kesip sorguya çektiler
İSTANBUL

Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler

Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler

Tüm denetimlere rağmen başta İstanbul olmak üzere kuralları hiçe sayarak vatandaşları canından bezdiren taksici terörüne bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de bir turizm şirketine ait VIP minibüsün önünü kesen taksiciler, aracın sürücüsü ve turisti sorgulamaya kalkıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Taksiciler, turistleri taşıyan aracın önünü kesti.
Taksiciler, turistleri taşıyan aracın önünü kesti.

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti
EKONOMİ
İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

Taksi şoförleri, tüm denetimlere rağmen kural tanımamaya devam ediyor. İstanbul’da yaşanan 3 farklı olayda, taksiciler, müşterilerle önce ‘kısa mesafe’ pazarlığı yaptı, ardından da araçlarına almadan yollarına devam etti.

2 bin 249 taksi plakasının sahibi kadın
EKONOMİ
2 bin 249 taksi plakasının sahibi kadın

Türkiye'nin imajını zedeliyorlarKısa mesafeye yolcu almamak, taksimetre kullanmamak, adres bilmeyen müşterilerin ulaşım güzergâhını uzatmak, fazla ücret talep etmek, seyir halindeyken telefon kullanmak, alkollü şoförlük yapmak ve turistleri dolandırmak gibi daha birçok olumsuz davranışa imza atarak Türkiye'nin imajını zedeleyen taksiciler, bir skandala daha imza attı.

DHA

DHA

Evraklarını istediler

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre; bir turizm şirketine ait VIP minibüs, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler, tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.

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