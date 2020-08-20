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Gündem Sarı taksi şoförlerinin skandalları bitmiyor Alkollü çıktı, müşterisi ben içirdim dedi
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Sarı taksi şoförlerinin skandalları bitmiyor: Alkollü çıktı, müşterisi 'ben içirdim' dedi

Müşterileri dolandıran, darp eden, kuralları hiçe sayarak trafikte terör estiren sarı taksi şoförlerinin vukuatlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da polis ekiplerinin uygulama noktasında alkol kontrolü yaptığı taksi şoförü Hüseyin K, 0.35 promil alkollü çıktı. Yanındaki kadın müşteri "Ben içirdim ona" diyerek sürücüye ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Hüseyin K.'nın sürücü belgesine el konuldu.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin K.'nın sürücü belgesine el konuldu. ​
Hüseyin K.'nın sürücü belgesine el konuldu. ​

Polis ekipleri, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, Sıhhiye yönüne giden Hüseyin K. yönetimindeki 06 T 0078 plakalı taksiyi durdurdu. Alkolmetreyle yapılan kontrolde Hüseyin K.'nın 0.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

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  • Polis, taksi sürücüleri için belirlenen 0.20'lik alkol oranının üzerinde alkollü olduğu saptanan Hüseyin K. hakkında işlem başlatarak, sürücü belgesine el konulacağını söyledi.

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'Ben içirdim ona'

Bu sırada taksiden inen kadın, "Ben yaptım ama onu, ben içirdim ona" diyerek ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Kadın kameraya da dönerek, "Ben içirdim diyorum, beni çek" dedi. Sürücü ve kadının çabalarına rağmen Hüseyin K.'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Taksi de çekiciyle otoparka kaldırıldı.


Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı
OYNAT 00:00
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı
Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksici, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Esenyurt'ta turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın 27 Ocak günü Esenyurt'ta yaşandığını tespit eden ekipler, taksi sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı. Toplam bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Şoförün kullandığı araç ise trafikten men edilirken, ticari taksi çalışma ruhsatı da iptal edildi.


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