Gündem İSKİ duyurdu Bugün İstanbulun bazı mahallerine 12 saat su verilmeyecek
İSTANBUL

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İSKİ duyurdu: Bugün İstanbul'un bazı mahallerine 12 saat su verilmeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün 12 saat süreyle su verilemeyecek.

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"İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu gündemde. İstanbullular, 10 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor.

Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 – 22.00 saatleri arasında Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;

*Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,

*Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

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Su israfından hepimiz sorumluyuz
HAYAT
Su israfından hepimiz sorumluyuz

Bu köyün her yerinden su çıkıyor: Gece gündüz sürekli su akıyor
FOTOĞRAF 10
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- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkati çekiyor. Kuraklık tehlikesinin ülke gündemini uzun süre meşgul ettiği bir dönemde 'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki köy, su bolluğuyla dikkat çekiyor.
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'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyü ve çevresindeki yeraltı su kaynakları zenginliği şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor. Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy, görüntüsü ile Venedik'i andırıyor. Pınarbaşı’nda yaşayanlar, bu doğa olayının, suyun bollaştığı her Ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.
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Köy muhtarı Hayrullah Özkan, her yıl kış gelip sular bollaştığında köyün altındaki kaynak sularının yüzeye çıktığını belirterek, Köyün bir kısmı su altında kalıyor. Spor sahamız, yollarımız, her tarafımız şu anda su içerisinde. Bu nedenle yollarımız bozuluyor. Kış gelince halimiz böyle oluyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Güzel manzaralar oluşuyor. Biz bu şekilde olmasına razıyız. Yeter ki sularımız bol olsun. Her yerde kuralık olurken, köyümüzde şu an bol su var. Bu köyümüze güzellik katıyor dedi.
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Pınarbaşı köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Tenar'ın evinin altında da yeraltı su kaynağı bulunuyor. Evinin içi ve bahçesi kış aylarında sürekli suyla dolan Tenar, Son yağmurların ardından ev yine sular altında kaldı. Duvarların dibinden kaynıyor, bir baştan diğer başa kadar su doluyor evin içi. Gece gündüz sürekli su akıyor. Napalım böyle böyle hayat geçiriyoruz işte bu suların içinde dedi.
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Bu köyün her yerinden su çıkıyor: Gece gündüz sürekli su akıyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkati çekiyor. Kuraklık tehlikesinin ülke gündemini uzun süre meşgul ettiği bir dönemde 'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki köy, su bolluğuyla dikkat çekiyor.


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