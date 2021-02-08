İstanbulluya güzel haber: Barajlardaki su seviyesi yüzde 45'e yaklaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, son dönemde etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 25,54 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,70 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,20, Terkos'ta yüzde 42,87, Sazlıdere'de yüzde 20,86, Alibey'de yüzde 51,99, Büyükçekmece'de yüzde 46,64, Ömerli'de yüzde 50,29, Darlık'ta yüzde 54,55, Elmalı'da yüzde 51,04, Kazandere'de yüzde 78,34 ve Pabuçdere'de yüzde 21,54 olarak kaydedildi.

GÜNDEM Ocak ayında son 30 yılın en fazla fazla yağışı alındı

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 388 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 797 bin metreküp oldu.

REKLAM

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 8 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 93,73, 2007'de yüzde 55,29, 2008'de yüzde 26,03, 2009'da yüzde 51,54, 2010'da yüzde 97,15, 2011'de yüzde 91,17, 2012'de yüzde 72,75, 2013'te yüzde 78,90, 2014'te yüzde 32,05, 2015'te yüzde 90,00, 2016'da yüzde 84,61, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 75,35, 2019'da yüzde 89,88, 2020'de yüzde 59,84, 2021'de ise yüzde 44,70 olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAF 15 Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38.29 seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hafta sonun yağmurlu geçmesi bekleniyor. Düşen yağmurlar ile barajların doluluk oranın daha artması bekleniyor. Öte yandan İstanbul’un en önemli barajları arasında yerini alan Alibeyköy Barajında ise daha önce yapılan çekimlerde suların yüzlerce metre çekildiği görülmüştü. Son yapılan çekimlerde ise barajın tekrar dolmaya başladığı ve tarihi Moğlova Kemerinin ayaklarına suların yaklaştığı görüldü. Barajın doluluk oranı son 4 günden yüzde 43 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıktı. Diğer taraftan barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile bir ezber de bozuldu. Daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar son 7 yıl olarak güncellendi. Son on 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 28 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.55 olarak gerçekleşti. Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı. Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemerine yaklaştı İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü yüzde 19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38 seviyesine çıktı. İstanbul'un en önemli barajı Alibeyköy'de ise sular Moğlova Kemerinden yüzlerce metre çekilmişti. Son çekilen görüntüde ile suların kemere yaklaştığı görüldü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 14 İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle 20 Ocak'ta yüzde 30.77, 21 Ocak'ta yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranlı dün yüzde 31.89 bugün ise yüzde 32.38 olarak ölçüldü. Barajlarda 15 gün içinde meydana gelen artış yüzde 13.22 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Ömerli barajında daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı, buradaki yüzde 33.73'e ulaştı. İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen soğuk ve kar yağışlı sistemin İstanbul Barajlarına önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor. İstanbul'da şu anda en fazla doluluk oranına sahip barajı Istrancalar oldu. Istrancalar Barajında doluluk oranı yüzde 55.13 olarak kayıtlara geçti. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.74 ile Sazlıdere Barajı oldu. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.73 Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.34 Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74 Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.78 Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.95 Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.67 Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.53 Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.99 Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 55.13 İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı her geçen gün artıyor İstanbul barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38'e ulaştı. İstanbul'un en büyük barajlarından Ömerli Barajı'nda da daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



