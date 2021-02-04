Ocak ayında son 30 yılın en fazla fazla yağışı alındı

Yaşanan kuraklık, ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışı ile sona erdi.

Son aylara yaşanan ve göller, göletler ile barajlardaki su miktarını dip seviyelere düşüren kuraklık, ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışı ile sona erdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, ocak ayında son 2 yılın en fazla yağışının kaydedildiğini söyledi.

Türkiye genelinde 2020 yılından önceki yılların ortalamasına göre yaklaşık yüzde 50 yağış alındığını belirten Orta, "Lokasyonlarda ufak tefek değişiklikler var. Sevindirici bir gelişme yaşadık son günlerde. Ocak ayında aldığımız yağışlar, şu ana kadar uzun yıllar ortalamasının yaklaşık iki katı gerçekleşti.

REKLAM

DHA Son aylara yaşanan ve göller, göletler ile barajlardaki su miktarını dip seviyelere düşüren kuraklık, ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışı ile sona erdi.

Yani biz ocak ayında son 30 yıldan beri aldığımız yağışın iki katını aldık. Ülkemizin ocak ayı ortalaması genellikle 70-80 milimetredir.

Son ocak ayı ortalamamız, 150 milimetreler civarında. Hele son kar yağışı ile birlikte su kaynakları açısından umudumuz epeyce arttı. Bu sayede tarımsal kuraklık, gün itibarıyla hemen hemen çözüldü sayılır. Şu an bizim 'etkili kök derinliği' diye bahsettiğiniz 1 metrelik profil suya doydu, tarla kapasitesi değerine çıktı. Bitkilerin suyu kullanabileceği noktadayız" dedi.

HAYAT İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi

BARAJLARDA DOLULUK ARTTI

Yağışlarla birlikte ülke genelindeki barajlarda doluluk oranlarında yüz 38-40'lara çıktığını belirten Prof. Dr. Halim Orta, "Yerüstü su kaynaklarımız, kendini revize etti. Bu yeterli mi? Elbette değil. Mart ve nisan yağışları ile birlikte baraj doluluk oranlarında 70-80'lere çıkarsak; öyle tahmin ediyorum tabii suyu da etik değerlere bağımlı kullanmak kaydıyla bu yılı sorunsuz aşabiliriz" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Sekiz saatte bir aylık yağış

'YERALTI SULARINDA SIKINTI DEVAM EDİYOR'

Yeraltı su kaynaklarının istenilen seviyede olmadığını ifade eden Orta, düşen yağışların toprağa sızarak yeraltı suyunu oluşturmasının zaman aldığını hatırlattı. Trakya'da hala yüzde 80-90 bandında kuyu suyu kullanıldığını belirten Orta, "Yeraltı su kaynaklarımızın depolanmasında sıkıntı var. Hem tarımsalda hem sanayide hem içme ve kullanma suyunda maalesef yağışların fazla olmasına rağmen rezerv toparlayamadık. Çünkü beslenmesinden çok daha fazla tükettiğimizden dolayı yeraltı su kaynaklarında sıkıntı var.

DHA Türkiye genelinde 2020 yılından önceki yılların ortalamasına göre yaklaşık yüzde 50 fazla yağış alındı.

Eğer ciddi değişiklikler, yasal düzenlemeler ve etik değerlerde değişimler yaratmazsak suyun toplanması mümkün olmuyor. Halbuki yeraltı suları hepimizin bildiği gibi gelişmiş ülkelerde özellikle devletlerin, milletlerin kendinden sonraki nesiller için sakladığı en büyük doğal miraslardan bir tanesidir. 'Hiç kullanmayalım' demiyoruz. Beslendiği kadar doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılmalı.

REKLAM

Örneğin: Siz ayda 50 lira kazanıyorsanız 50 lira harcamalısınız değil mi?50 lira kazanırken 100 lira harcarsanız ne olur? Borçlanmaya doğru gidersiniz. Yeraltı sularında da aynı mesele; 50 birim besleniyorsak 50 birim çekelim, bunu kullanalım ve o miktarı sürekli sabit tutalım. Ama biz de bu durum yok ve yeraltı sularına sıkıntı devam ediyor" dedi.

GÜNDEM İstanbul'a su sağlayan barajda doluluk oranı yüzde 25'e yükseldi

GÜNDEM İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor

GÜNDEM İstanbul barajlarından güzel haber: Gün geçtikçe doluluk oranları artıyor

FOTOĞRAF 15 Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38.29 seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hafta sonun yağmurlu geçmesi bekleniyor. Düşen yağmurlar ile barajların doluluk oranın daha artması bekleniyor. Öte yandan İstanbul’un en önemli barajları arasında yerini alan Alibeyköy Barajında ise daha önce yapılan çekimlerde suların yüzlerce metre çekildiği görülmüştü. Son yapılan çekimlerde ise barajın tekrar dolmaya başladığı ve tarihi Moğlova Kemerinin ayaklarına suların yaklaştığı görüldü. Barajın doluluk oranı son 4 günden yüzde 43 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıktı. Diğer taraftan barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile bir ezber de bozuldu. Daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar son 7 yıl olarak güncellendi. Son on 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 28 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.55 olarak gerçekleşti. Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı. Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü Sular Moğlova Kemerine yaklaştı Alibeyköy Barajından sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemerine yaklaştı İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü yüzde 19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38 seviyesine çıktı. İstanbul'un en önemli barajı Alibeyköy'de ise sular Moğlova Kemerinden yüzlerce metre çekilmişti. Son çekilen görüntüde ile suların kemere yaklaştığı görüldü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder